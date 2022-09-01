Фінансові новини
- |
- 01.09.22
- |
- 10:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США заявили про невразливість модернізованого американського літака B-2 перед російською системою ППО
09:44 01.09.2022 |
Військово-повітряні сили (ВПС) США постійно працюють над тим, щоб їх бомбардувальники-невидимки B-2 залишалися актуальними. Після чергової модернізації, як пише The National Interest, американський модернізований стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit виявився практично невразливим перед російською системою протиповітряної оборони (ППО).
За останні роки ВПС США активно працювали над модернізацією B-2 Spirit і досягли успіхів. До нього було додано так звану систему управління обороною (Defensive Management System). Нові сенсори дозволяють B-2 виявляти системи ППО противника і у разі атаки ухилятися від випущених ракет.
Зазначається, що це особливо актуально після того, як нове покоління російських засобів ППО навчилося відстежувати літаки-невидимки. Однак джерело пише, що «побачити» мету і встановити радіолокаційний супровід для її поразки - це не те саме.
Northrop B-2 Spirit - американський важкий малопомітний стратегічний бомбардувальник, розроблений компанією Northrop Grumman. Це перший сучасний серійний важкий літак зі схемою «крило, що літає». Призначений для прориву щільної протиповітряної оборони (ППО) та доставки звичайної або ядерної зброї. Літак покритий радіопоглинаючими матеріалами і виявився найдорожчим літаком за історію авіації.
Також було оголошено, що після модернізації стелс-бомбардувальника B-2 Spirit термоядерна бомба останнього покоління B61-12 стала універсальною зброєю, здатною вражати будь-які цілі.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко? Як розкрадання західної гуманітарки вдарить по Банковій
ТОП-НОВИНИ
|ЄС ускладнить видачу віз росіянам і подумає, що робити з мільйонами чинних віз
|Справа генерала Кривоноса. Кому потрібен конфлікт між Зеленським та Залужним
|У ДБР прокоментували справу проти генерала Кривоноса через оборону аеропорту «Київ»
|Навіть Трамп не врятує Путіна. Навіщо Байдену військова місія США в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Туреччина звинуватила Reuters у брехні через розслідування про вплив Ердогана на ЗМІ
|У США заявили про невразливість модернізованого американського літака B-2 перед російською системою ППО
|США створять мережу дронів на Близькому Сході для стримування Ірану, - WSJ
|Пентагон уклав контракт на закупівлю двох батарей NASAMS для України
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії
|Росія може зіткнутися з гострим дефіцитом снарядів і техніки до кінця року, - ЗМІ
Бізнес
|AMD представила настільні процесори Ryzen 7000 — флагман Ryzen 9 7950X на 57% продуктивніший за Intel Core i9-12900К
|Citroen представив в Україні оновлений кросовер C5 Aircross
|Google обрав ще 16 українських стартапів, які отримають до $100 тисяч підтримки
|Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ
|Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ
|Google розробила нейромережевий алгоритм, який здатен суттєво покращувати якість нічних знімків
|Вчені знайшли матеріал із «пам'яттю» про власне минуле — його відкрили абсолютно випадково