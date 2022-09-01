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АНАЛІТИКА

У США заявили про невразливість модернізованого американського літака B-2 перед російською системою ППО

 

Військово-повітряні сили (ВПС) США постійно працюють над тим, щоб їх бомбардувальники-невидимки B-2 залишалися актуальними. Після чергової модернізації, як пише The National Interest, американський модернізований стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit виявився практично невразливим перед російською системою протиповітряної оборони (ППО).

За останні роки ВПС США активно працювали над модернізацією B-2 Spirit і досягли успіхів. До нього було додано так звану систему управління обороною (Defensive Management System). Нові сенсори дозволяють B-2 виявляти системи ППО противника і у разі атаки ухилятися від випущених ракет.

Зазначається, що це особливо актуально після того, як нове покоління російських засобів ППО навчилося відстежувати літаки-невидимки. Однак джерело пише, що «побачити» мету і встановити радіолокаційний супровід для її поразки - це не те саме.

Northrop B-2 Spirit - американський важкий малопомітний стратегічний бомбардувальник, розроблений компанією Northrop Grumman. Це перший сучасний серійний важкий літак зі схемою «крило, що літає». Призначений для прориву щільної протиповітряної оборони (ППО) та доставки звичайної або ядерної зброї. Літак покритий радіопоглинаючими матеріалами і виявився найдорожчим літаком за історію авіації.

Також було оголошено, що після модернізації стелс-бомбардувальника B-2 Spirit термоядерна бомба останнього покоління B61-12 стала універсальною зброєю, здатною вражати будь-які цілі.
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: США
 

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