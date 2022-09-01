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АНАЛІТИКА

США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії

 

Як повідомляє The New York Times, США ввели низку обмежень на постачання Росії та Китаю сучасних чіпів, які використовуються для суперкомп'ютерів та штучного інтелекту.

Нові обмеження стосуються високопродуктивних графічних процесорів, які продаються компаніями Nvidia та Advanced Micro Devices (AMD). Такі продукти спочатку розроблялися для рендерингу зображень у відеоіграх, але в останнє десятиліття вони широко використовувалися в найбільших суперкомп'ютерах, які використовуються вченими та інтернет-компаніями для таких програм, як розпізнавання мови та об'єктів на фотографіях.

Суперкомп'ютери використовуються в додатках, які включають розробку зброї і збір розвідувальних даних. Технологія штучного інтелекту також дедалі частіше використовується для таких цілей як ідентифікація осіб на відеозображеннях. Американська влада таким чином розраховує обмежити використання сучасної напівпровідникової продукції у військових цілях Москвою та Пекіном.

Компанії Nvidia та AMD визнали нові обмеження та заявили, що уряд тепер вимагає наявності експортних ліцензій на продаж двох видів високопродуктивних чіпів, що використовуються у серверних системах.

Nvidia має багато клієнтів у Китаї, але в даний час вона не продає свою продукцію в Росію. У заяві компанії йдеться, що нові заходи торкнулися бізнесу, який за останній фінансовий квартал приніс близько 400 мільйонів доларів прибутку.

AMD заявила, що ці заходи вплинули на продаж одного з її високопродуктивних графічних процесорів до Китаю та Росії. Компанія заявила, що не вірить, що обмеження вплинуть на її бізнес.
За матеріалами: ixbt.com
 

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