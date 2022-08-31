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Moody's погіршило прогнози зростання ВВП G20 на 2022 та 2023рр.
18:06 31.08.2022 |
Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило прогнози зростання економіки країн G20 на 2022 та 2023 роки, відзначивши суттєве погіршення перспектив низки великих держав з початку поточного року.
Згідно з новими прогнозами Moody's, ВВП країн G20 цього року збільшиться на 2,5%, а не на 3,1%, як очікувалося у травні. Прогноз зростання на 2023 рік погіршено до 2,1% з 2,9%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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