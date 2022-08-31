Десятки танкерів з іранською нафтою готові прямувати в Європу — Bloomberg

На тлі прогресу в перемовинах про поновлення «ядерної угоди» Іран накопичив суттєві запаси нафти і готовий оперативно постачати їх на європейський ринок танкерами, повідомляє Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, у суднах, які перетворені на «плавучі сховища» і, крім безпосередньо іранського узбережжя, дрейфують поблизу Сігнапуру й берегів Китаю, перебуває близько 100 млн барелів нафти. Вся нафта може швидко вирушити в Європу, щойно буде знято ембарго на її постачання, що дозволить країнам ЄС забезпечити себе сировиною на тривалий термін.

Головний стратег JTD Energy Services Джон Дрісколл заявив, що Іран зібрав флотилію вантажів, які можуть з'явитися в Європі досить скоро. Потрібно буде лише залагодити деякі питання зі страховкою і доставкою.

Повідомляється, що на тлі прогнозів про успішне завершення перемовин щодо ядерної угоди Національна нафтова компанія Ірану вже розпочала перемовини про постачання з європейськими споживачами.

«Якщо санкції скасують, то знадобиться певний час для вирішення питань страхування і спотового, й термового продажу, після чого покупці зможуть отримати сировину. Такий обсяг сам собою може обвалити ціни на нафту, оскільки може компенсувати її нестачу, а крім того, повернення Ірану на світовий ринок стримає ціни в подальшому», - пише Bloomberg.

Після виходу США з угоди щодо контролю за ядерною галуззю Ірану ісламська республіка постачала близько 1 млн барелів на день. Єдиним постійним покупцем виступав Китай, який навчився обходити обмеження. При розв'язанні проблеми країна може наростити постачання у кілька разів.

Тегеран хоче зайняти ринки в Туреччині, Іспанії, Італії й Греції, які зараз сумарно споживають близько 900 барелів на день (б/д). Загалом у Європі відкриються ринки на 1,25 млн б/д після того, як запрацює ембарго на російську сировину. Таким чином, іранської нафти, яка вже готова вирушити на європейські ринки, вистачить щонайменше на два з половиною місяця.

Крім того, Іран готовий збільшити видобуток нафти з 2,5 до 3,8 млн б/д, якщо буде знято торгове ембарго. Керівник Національної іранської південної нафтової компанії (NISOC) Ахмад Мохаммаді заявив, що вони можуть відправляти на експорт 80% усієї видобутої в Ірані нафти, або близько 3 млн б/д.

Зростання цін на нафту останніми місяцями забезпечує очікування нафтового ембарго Євросоюзу проти російської нафти, яке набуде чинності взимку, а також завершення у жовтні продажів сировини зі стратегічного резерву США. Активізація перемовин з Іраном чинить тиск на ціни.