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АНАЛІТИКА

У Мін'юсті США заявили про спроби Трампа приховати таємні документи, які знайшли у нього вдома

 

У Департаменті юстиції США заявили, що урядові документи, які виявили у резиденції Трампа Мар-а-Лаго, швидше за все, намагалися приховати й винесли з кімнати, де вони зберігалися, щоб ускладнити розслідування.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У Департаменті юстиції заявляють, що у Мар-а-Лаго знайшли загалом 320 документів з обмеженим доступом - включно з тією сотнею, які вилучили раніше у цьому місяці.

Заява, яку Мін'юст оприлюднив 31 серпня, є поки найсерйознішим звинуваченням на адресу Трампа - що він приховував таємні документи, які зберігав у себе вдома, щоб ускладнити розслідування ФБР щодо можливого неналежного поводження з таємними документами.

Також у Мін'юсті заявили, що Трамп просуває "неповний і неточний наратив" у своїх останніх зверненнях до суду у зв'язку з обшуками, та відкинули критику обшуків, підкреслюючи, що експрезидент не повернув десятки документів вже після того, як його юрист стверджував, що той віддав усе.

Мова йде про виконання вимоги, виданої ще у травні, передати усі таємні документи з Мар-а-Лаго.

Прокурори заявили, що деякі документи скоріш за все прибрали з кімнати, де вони зберігалися, до того, як її оглянули юристи Трампа у рамках виконання розпорядження передати усі документи. Послідовність подій має велике значення, оскільки пізніше юристи Трампа сказали слідчим, що оглянули місце зберігання та всі документи передані.

Раніше Міністерство юстиції США опублікувало документ, що став підставою для обшуку.

Нагадаємо, обшуки у Трампа відбулися на початку серпня. Це перший подібний прецедент в історії США. Серед вилучених документів є таємні, частина яких, можливо, навіть стосувалися ядерної зброї.

Звинувачення, які загрожують Трампу через це, можуть призвести до його ув'язнення - що також може статися вперше в історії.

Ключові теги: США
 

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