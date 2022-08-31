Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Конгресі США планують прискорити поставки озброєнь Тайваню

 

Конгрес США працює над законопроєктами, які дозволять прискорити постачання озброєнь Тайваню та позбутися бюрократичних перешкод.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News, про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс.

За його словами, конгресмени зараз "працюють над законопроєктами, які допоможуть прискорити і скоротити бюрократичну тяганину з метою швидше поставити Тайваню необхідні озброєння і військову техніку".

Своєю чергою старший республіканець комітету Майкл Маккол (від штату Техас) повідомив, що дану проблему буде нелегко вирішити у зв'язку з тим, що у неї багато причин - від затримок в уряді до проблем з ланцюгами постачання і виробничими вимогами.

Як нагадує видання, Білий дім схвалив продаж Тайваню 10 систем озброєнь, які він ще не отримав - деякі з них не будуть поставлені до кінця десятиліття. При цьому, пояснює Defense News, недавні проблеми з ланцюгами постачання, пов'язані з пандемією, тільки посилили поточну ситуацію.

За даними тижневика, Україна, низка країн Близького Сходу та Східної Європи "випереджають Тайвань у черзі" за деякими американськими озброєннями і технікою.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Тайвань, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6564
  0,1024
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7741  0,10 0,26 40,6637  0,04 0,09
EUR 39,7063  0,07 0,19 40,8556  0,04 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8900  0,04 0,11 36,9341  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес