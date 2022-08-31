У Білому домі підтвердили передачу Іраном безпілотників Росії

Іран передав першу партію ударних безпілотників Росії. США зафіксували завантаження обладнання на літаки і їх виліт в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"За нашою оцінкою, Росія отримала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed протягом декількох днів у серпні. На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану в Росію. Це ми бачимо, такі наші оцінки", - сказала вона.

Вашингтона вважає, що це тільки "початкові поставки".

Нагадаємо, раніше Washington Post повідомляло, що РФ отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників. Дрони можуть використовуватися у війні проти України.

Крім того, Reuters писало, що Росія зіткнулася з численними проблемами при експлуатації і запусках безпілотників іранського виробництва.