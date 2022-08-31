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У Туреччині показали новий «Байрактар»: на що здатне бойове «Червоне яблуко»
23:34 30.08.2022 |
На технологічному фестивалі в турецькому місті Самсун вперше публічно представили безпілотний військовий літак Bayraktar Kızılelma ("Червоне яблуко").
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Як заявив технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар, системи Bayraktar Kızılelma - це майбутнє військової авіації. За його словами, вони здатні до агресивного маневрування і володіють розвиненою системою штучного інтелекту.
Bayraktar Kızılelma - це новітній реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотний літальний апарат.
Згідно з проектними даними, цей літак має робочу висоту 12 000 метрів і корисне навантаження 1,5 тонни. Причому для його будівництва використовуються двигуни українського виробництва. Перші польоти очікуються в 2023 році.
Літак-безпілотник зможе наносити удари по об'єктах противника, а також придушувати системи протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виробник "Байрактарів" остаточно відмовився поставляти ударні безпілотники Росії.
Зазначимо, модифікація Bayraktar TB-2 успішно застосовується Збройними силами України з початку повномасштабного російського вторгнення.
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