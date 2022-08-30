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Тайванські військові вперше відкрили вогонь по безпілотникам Китаю, - Focus Taiwan
18:19 30.08.2022 |
Армія Тайваню відкрила вогонь на вторгнення китайських безпілотників біля невеликого острівця в прифронтовому окрузі Цзіньмень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus Taiwan.
Армійське командування оборони Цзіньмень повідомляє, що солдати, дислоковані на заставі острова Ши, виявили безпілотний літальний апарат, який летів у забороненій зоні приблизно за 200 метрів від застави на висоті 30 метрів.
Спочатку солдати випустили попереджувальні сигнальні ракети. Саме командування описало свою чотириступеневу процедуру реагування на зіткнення з безпілотниками.
Це був перший випадок, коли армія заявила про відкриття вогню у бік китайського безпілотника. Раніше китайці опублікували серію відеороликів, знятих цивільними безпілотниками, на яких видно, як вони літають поруч із військовими спостережними пунктами та знімають їх.
Міністерство національної оборони заявило, аби впоратися зі зростаючою загрозою безпілотників у довгостроковій перспективі, буде працювати над захисною системою від дронів, яка буде встановлена наступного року у двох прибережних округах Тайваню, розташованих неподалік від узбережжя Китаю - Цзіньмень та Ляньцзян.
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