У Білому домі хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з даними, наданами джерелами видання, наразі розробка пакета допомоги перебуває на ранній стадії. Однак вже відомо, що він включає:

* 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II - за 355 млн доларів;

* 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder - за 85,6 млн доларів;

* 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар.

Журналісти пишуть, що ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.

"Законодавці, швидше за все, схвалять продаж, але процес може затягтися, враховуючи канікули Конгресу", - додали у Politico.

