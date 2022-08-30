Фінансові новини
- |
- 30.08.22
- |
- 14:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
У Білому домі хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico
09:28 30.08.2022 |
Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Згідно з даними, наданами джерелами видання, наразі розробка пакета допомоги перебуває на ранній стадії. Однак вже відомо, що він включає:
* 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II - за 355 млн доларів;
* 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder - за 85,6 млн доларів;
* 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар.
Журналісти пишуть, що ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.
"Законодавці, швидше за все, схвалять продаж, але процес може затягтися, враховуючи канікули Конгресу", - додали у Politico.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ДБР прокоментували справу проти генерала Кривоноса через оборону аеропорту «Київ»
|Навіть Трамп не врятує Путіна. Навіщо Байдену військова місія США в Україні
|Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Російські військові зіткнулися з численними збоями в роботі дронів, отриманих від Ірану
|«Талібан» домовляється з РФ щодо постачання бензину до Афганістану
|Nokia до кінця року згорне свій бізнес в Росії
|У Білому домі хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico
|Боррель розповів, яким може бути рішення ЄС щодо видачі віз росіянам
|Ціна на електроенергію в Європі вперше перевищила 1000 євро
Бізнес
|Starlink знизив вартість послуг для українців майже вдвічі
|Використання комп’ютера знижує ризик деменції, а перегляд телевізора підвищує її ймовірність – Дослідження
|У Китаї до 2030 року відмовляться від продажу авто з бензиновими та дизельними двигунами
|У Німеччині запрацював перший у світі парк потягів на водні
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи