Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Білому домі хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico

 

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з даними, наданами джерелами видання, наразі розробка пакета допомоги перебуває на ранній стадії. Однак вже відомо, що він включає:

* 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II - за 355 млн доларів;
* 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder - за 85,6 млн доларів;
* 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар.

Журналісти пишуть, що ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.

"Законодавці, швидше за все, схвалять продаж, але процес може затягтися, враховуючи канікули Конгресу", - додали у Politico.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Тайвань, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5540
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8788  0,05 0,12 40,6996  0,06 0,15
EUR 39,7804  0,01 0,03 40,8112  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8900  0,04 0,11 36,9341  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес