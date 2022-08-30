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АНАЛІТИКА

Боррель розповів, яким може бути рішення ЄС щодо видачі віз росіянам

 

За словами глави зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепа Борреля, міністри закордонних справ ЄС можуть домовитися про певну модифікацію нинішніх правил видачі віз громадянам Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, глави МЗС країн ЄС на нараді у Празі найближчими днями схвалять заходи, спрямовані на подальше обмеження відвідин Євросоюзу громадянами Росії. При цьому, на думку Борреля, навряд чи йтиметься про повну заборону.

Топ-дипломат ЄС розповів, що під час розгляду заяв про видачу віз громадянам Росії більшу увагу зокрема мають приділяти особі заявника.

"Нам треба діяти більш вибірково. Не забороняти в'їзд для всіх росіян", - сказав Боррель, нагадавши про те, що з початку війни в Україні Росію залишили близько 300 тисяч людей.

"Більшість із них професіонали, добре освічені люди, які більше не хочуть залишатися в Росії. Вони не хочуть йти на фронт і не підтримують війну. Вони не хочуть жити при путінському режимі і їдуть. Я думаю, ми не повинні закривати перед ними двері", - додав глава зовнішньополітичного відомства ЄС.

Він згадав такі категорії громадян Росії, як студенти та представники громадянського суспільства.

Неформальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу відбудеться у Празі 30-31 серпня.

Раніше стало відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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