Афіни обурені через коментарі Ердогана про війну 1922 року і «підлих греків»

Речник уряду Греції Джанніс Ойконому заявив, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган "вирішив спотворити історію, щоб служити своєму ревізіоністському наративу" після його коментарів про війну з Грецією в 1922 році та про "підлих греків"

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

"Греція, навпаки, протягом своєї довгої історії писала історію", - сказав Ойконому, підкресливши, що "Греція, коли це необхідно, чудово знає, як захищати свої права, енергійно та ефективно".

Греція може мобілізувати своїх традиційних союзників і силу міжнародного права, щоб стримати ескалацію провокацій Туреччини, зазначив він, додавши, що обороноздатність країни достатньо сильна, щоб протистояти будь-якій загрозі, якщо це необхідно.

"На нашому боці наші союзники, на нашому боці справедливість; і ми можемо ефективно стримувати оскарження наших законних претензій", - додав Ойконому.

Виступаючи з нагоди сторіччя грецько-турецької війни, Ердоган відзначив "великий напад" турків на греків, яких він представив як "пішаків" на службі "підступних" іноземних держав.

Подібним чином націоналістичний союзник Ердогана та урядовий партнер Девлет Бахчелі також підлив олії у вогонь, посилаючись на ймовірний інцидент у неділю, коли грецькі системи протиракетної оборони нібито націлились на турецькі винищувачі в Егейському морі, що Греція заперечує.

"Припиніть продовжувати це божевілля", - сказав Бахчелі про грецький уряд, закликавши Афіни "зібратися" якнайшвидше, інакше вони зіткнуться з наслідками, які затьмарять наслідки Малоазійської кампанії 1922 року.