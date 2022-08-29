Швейцарська Logitech вирішила остаточно піти з Росії

Швейцарська компанія Logitech, яка виготовляє клавіатури, комп'ютерні миші та пристрої для геймерів, йде з російського ринку.

Про представник пресслужби компанії Бен Старкі повідомив російським пропагандистським ЗМІ, пише "Коммерсант".

"Після припинення постачання до Росії раніше цього року ми продовжували стежити за ситуацією. На жаль, обставини не дозволяють нам продовжити бізнес як раніше. Ми підтримували наших співробітників весь цей час, проте через нестабільність ситуації ми почали процес зі згортання бізнесу, що залишився в Росії", - розповів представник компанії.

Як повідомлялося, раніше у серпні про припинення роботи у Росії оголосив один з найбільших у світі виробників комп'ютерів та постачальник серверів - американська корпорація Dell.

Серед інших технологічних компаній, що залишили російський ринок, - Apple, Aсer, Ericsson, Nokia і Sony.