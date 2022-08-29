Фінансові новини
- |
- 29.08.22
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина в п'ять разів збільшить вартість проходу через Босфор і Дарданелли
15:57 29.08.2022 |
Туреччина в п'ять разів збільшить вартість проходу через протоки Босфор і Дарданелли. Нові тарифи набудуть чинності 7 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.
Нововведення дозволить збільшити щорічний дохід країни від проходу суден через протоки з 40 до 200 млн доларів.
При підписанні в 1936 році конвенції Монтре, яка регламентує прохід суден через протоки, розмір зборів був визначений у французькому франку. Коли ця валюта вийшла з обігу, в розрахунках стали використовуватися турецька ліра і долар.
Протягом довгого часу 1 золотий франк прирівнювався до 0,29 г золота, незважаючи на інфляцію і зростання цін на золото. У 1983 році Туреччина прирівняла 1 золотий франк до 0,8 долара. Тепер же Анкара вирішила збільшити його вартість до 4 доларів. При розрахунку розміру збору ця сума множиться на нетто-тоннаж судна.
Раніше повідомлялося, що Туреччина тимчасово закрила Босфорську протоку для судноплавства до особливого розпорядження. Причиною тому стало виявлення в акваторії стороннього об'єкта, схожого на міну.
Також ми писали, що танкер Karakuz, який плив до Греції під російським прапором, в протоці Дарданелли зіткнувся з човном. На борту легкомоторного судна знаходилися дві людини.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарська Logitech вирішила остаточно піти з Росії
|Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться в Німеччині 8 вересня - командування ВПС США в Європі та Африці
|Туреччина в п'ять разів збільшить вартість проходу через Босфор і Дарданелли
|Прем'єрка Швеції оголосила про новий пакет допомоги Україні на мільярд крон
|Данський виробник насосів Grundfos повністю закриє бізнес у РФ і Білорусі
|У Туреччині зафіксували рекордний дефіцит торговельного балансу через зростання цін на енергоносії
Бізнес
|У Німеччині запрацював перший у світі парк потягів на водні
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP