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АНАЛІТИКА

Данський виробник насосів Grundfos повністю закриє бізнес у РФ і Білорусі

 

Данський виробник насосів Grundfos оголосив, що закриває бізнес у Росії та Білорусі і звільняє співробітників.

Про це йдеться у заяві компанії від 24 серпня.

"3 березня 2022 року Grundfos призупинив свій бізнес у Росії та Білорусі. Відтоді Grundfos згортає свою діяльність, включаючи скорочення персоналу та врегулювання відносин із клієнтами, постачальниками та іншими партнерами, постійно оцінюючи ситуацію.

Оскільки немає жодних ознак того, що ситуація зміниться, і відповідно до своїх цінностей, Grundfos прийняв рішення повністю закрити свій бізнес у Росії та Білорусі", - заявили в Grundfos.

"Це рішення відображено у майбутній звітності про результати діяльності Grundfos за півріччя. У ній також будуть відображені значні одноразові витрати у розмірі 851 млн данських крон ($114,14 млн.), пов'язаних із закриттям бізнесу в Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

"Наразі це означає кінець 23-річної присутності Grundfos у Росії. Ми хотіли б подякувати нашим колегам за їх відданість, а також нашим клієнтам і партнерам за їхню міцну підтримку та співпрацю протягом багатьох років", - резюмували в компанії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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