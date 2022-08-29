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АНАЛІТИКА

Шведська Ericsson закриє представництво в РФ до кінця року

 

Шведський виробник телеком-обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в Росії та скоротить усіх співробітників, зокрема тих, що здійснюють техпідтримку на мережах операторів зв'язку.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на телекомунікаційному ринку.

За їх словами, 22 серпня головна компанія Ericsson повідомила російський підрозділ, що закриє його до кінця року, а всіх співробітників, у тому числі тих, що здійснюють підтримку обладнання на мережах операторів зв'язку, буде звільнено.

У Ericsson підтвердили, що "по мірі виконання зобов'язань перед замовниками" в найближчі місяці компанія поступово згортатиме діяльність у Росії, обіцяючи "фінансову та соціальну" підтримку співробітникам.

АТ "Ерікссон Корпорація" було засноване у 1994 році. За підсумками 2021 року виручка компанії склала 4,9 млрд рублів. У компанії налічується 565 співробітників. За даними видання, частка Ericsson на російському ринку телеком-обладнання становить близько 20%.

Ericsson працював у РФ із найбільшими операторами. Наприклад, у 2020 році МТС інвестувала 10 млрд рублів на оновлення своєї мережі до стандарту 5G на базі обладнання Ericsson.

Як повідомлялося, найбільші західні виробники телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційно оголосили про припинення постачання до Росії. При цьому Nokia пообіцяла продовжити підтримку вже встановленого обладнання.

Єдиним великим вендором, який не заявив про звільнення з Росії та закриття представництва, залишається китайська Huawei.

Топменеджер великого виробника обладнання каже, що Ericsson може виділити сервіс підтримки у самостійну юрособу, засновниками якої стане менеджмент. Цю версію виданню підтверджує джерело одного з операторів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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