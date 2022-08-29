Столтенберг: НАТО і США мають активізуватися в Арктиці через Росію

Через посилення військової активності Росії в районі Північного полюса посилити свою присутність в Арктиці мають США і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генсека НАТО Єнса Столтенберга для Welt.

"НАТО має збільшити свою присутність в Арктиці", - зазначив він.

За його словами, зараз Росія перебуває в процесі відкриття баз радянської епохи і розміщення там нової сучасної зброї, такої як гіперзвукові ракети. Крім того, все більший інтерес до Арктики проявляє Китай.

Відзначимо, в арктичних широтах знаходяться території різних країн: США, Данії, Фінляндії, Ісландії, Канади, Норвегії, Швеції та Росії.

Нагадаємо, раніше США оголосили, що призначать свого першого спеціального посланника для "просування американських інтересів та співпраці з союзниками і партнерами в Арктиці". Сенат США ще має схвалити план.