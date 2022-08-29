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АНАЛІТИКА

Казахстан вирішив на рік зупинити експорт військової продукції

 

Комісія з питань оборонної промисловості в Казахстані вирішила зупинити експорт військової продукції до кінця серпня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр міністра Казахстану Аліхана Смаілова.

Прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов провів засідання Комісії з питань оборонної промисловості, на якій розглянули пропозицію Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку призупинити експорт військової продукції.

Чиновники підтримали пропозицію призупинення експорту озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року.

Нагадаємо, що військовий контингент РФ у Казахстані відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться потрапити в Україну.

Також російський Сбербанк залишив Казахстан з "геополітичних причин".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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