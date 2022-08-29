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Боррель не підтримує створення армії ЄС
10:34 29.08.2022 |
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що у створенні спільної армії ЄС немає необхідності.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель заявив в інтерв'ю Kronen Zeitung.
"Жодна з 27 армій не може бути замінена єдиною європейською силою. Нам лише потрібно з'єднати наші сили й краще координуватися й інвестувати в безпеку", - сказав топ-дипломат ЄС.
Він додав, що наразі ЄС витрачає на оборону стільки ж, скільки й Китай, і вчетверо більше за Росію, але через боргову кризу й роззброєння "не може відповісти на нинішні виклики".
"Ключове слово - ефективність. Інакше це марнування грошей", - зазначив Боррель.
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки також сказав, що Євросоюз можна назвати "наддержавою" під економічним і моральним, але не військовим кутом зору.
"Світ став небезпечнішим місцем. Члени ЄС повинні усвідомлювати, що за необхідності ми маємо себе захищати, і для цього нам потрібні інструменти", - вважає він.
Нагадаємо, в липні європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон анонсував план, який дозволять країнам Європейського Союзу спільно закуповувати зброю.
У травні європейська комісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер заявила про створення спеціальної цільової групи, яка розробить європейську оборонну інвестиційну програму в третьому кварталі 2022 року.
У березні міністри закордонних справ та оборони країн ЄС затвердили Стратегічний компас- першу концепцію Євросоюзу в сфері оборони та безпеки.
Компас дає Європейському Союзу план дій щодо зміцнення політики безпеки та оборони ЄС до 2030 року. Ключова норма цього плану - створення європейських сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч військовослужбовців.
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