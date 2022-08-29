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У Греції відповіли на звинувачення про переслідування ракетою С-300 турецьких винищувачів
09:52 29.08.2022 |
Туреччина продовжує свої провокації, знову підвищуючи напруженість у відносинах з Грецією, заявивши про «новий інцидент над Егейським морем».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsIT.
Видання припускає, що Туреччина хоче створити сцену напруженості, спрямовану проти міжнародної громадської думки і особливо проти США, які - через С-400-ввели проти них санкції.
"Сьогоднішній витік з Міністерства оборони Туреччини, ймовірно, хочуть представити в якості аргументу, що Греція володіє технологіями, аналогічними з-300, які вона використовує проти союзників по НАТО", - йдеться в матеріалі.
Відзначається, що 23 серпня дві пари турецьких винищувачів F-16 увійшли в Афінський Регіон польотної інформації (РПІ) без подачі плану польоту, порушивши національний повітряний простір. Перші два турецьких винищувачі пролетіли над островом Дивунія на висоті 27 тисяч фунтів, через три хвилини ще два турецьких F-16 пролетіли над шхерою Камілонісі
"Ці прольоти, а також повітряні бої, що відбувалися в цей момент, були відволіканням від основного плану турецьких збройних сил. Метою турецьких винищувачів було складання карти бази С-300 на Криті, і для цього пара F-16 повинна була діяти на схід від Карпатоса, з кінцевою метою на Криті, для пошуку позицій С-300", - йдеться в матеріалі.
Видання повідомляє, що два турецьких винищувачі не виконали свою місію через те, що була перехоплені грецькими винищувачами.
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