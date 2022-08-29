Німеччина створила холдинг із націоналізації філії «Газпрому»

Уряд Німеччини створив холдинг для націоналізації німецької філії російської державної компанії «Газпром».

Про це повідомляє тижневик Welt am Sonntag, передає Укрінформ.

Федеральний уряд створив холдингову компанію, щоб мати можливість провести націоналізацію в найкоротші терміни, пише видання.

Колишня GAZPROM Germania, була перейменована на Securing Energy for Europe (SEFE), в червні її було перейменовано на Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG). Наразі вона перебуває під опікою Федерального мережевого агентства. Метою компанії є забезпечення безпеки постачання в енергетичному секторі.

Холдинг Securing Energy for Europe Holding GmbH створений для гарантування безпеки енергопостачання.

Федеральне міністерство економіки підтвердило в неділю, що їм було відомо про заснування компанії. За словами речниці відомства, «це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації».

Як повідомлялось, російський монополіст «Газпром» перестав контролювати свою німецьку дочірню компанію з 1 квітня. Після цього Gazprom Germania передали в управління регулятору.