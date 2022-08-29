Фінансові новини
- |
- 29.08.22
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Німеччина створила холдинг із націоналізації філії «Газпрому»
09:34 29.08.2022 |
Уряд Німеччини створив холдинг для націоналізації німецької філії російської державної компанії «Газпром».
Про це повідомляє тижневик Welt am Sonntag, передає Укрінформ.
Федеральний уряд створив холдингову компанію, щоб мати можливість провести націоналізацію в найкоротші терміни, пише видання.
Колишня GAZPROM Germania, була перейменована на Securing Energy for Europe (SEFE), в червні її було перейменовано на Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG). Наразі вона перебуває під опікою Федерального мережевого агентства. Метою компанії є забезпечення безпеки постачання в енергетичному секторі.
Холдинг Securing Energy for Europe Holding GmbH створений для гарантування безпеки енергопостачання.
Федеральне міністерство економіки підтвердило в неділю, що їм було відомо про заснування компанії. За словами речниці відомства, «це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації».
Як повідомлялось, російський монополіст «Газпром» перестав контролювати свою німецьку дочірню компанію з 1 квітня. Після цього Gazprom Germania передали в управління регулятору.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарська Logitech вирішила остаточно піти з Росії
|Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться в Німеччині 8 вересня - командування ВПС США в Європі та Африці
|Туреччина в п'ять разів збільшить вартість проходу через Босфор і Дарданелли
|Прем'єрка Швеції оголосила про новий пакет допомоги Україні на мільярд крон
|Данський виробник насосів Grundfos повністю закриє бізнес у РФ і Білорусі
|У Туреччині зафіксували рекордний дефіцит торговельного балансу через зростання цін на енергоносії
Бізнес
|У Німеччині запрацював перший у світі парк потягів на водні
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP