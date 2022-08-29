У Британії підрахували, що понад 40% українських біженців уже знайшли роботу

Згідно з попередньою оцінкою Бюро національної статистики Великої Британії, 42% біженців із України змогли працевлаштуватися на новій території - на противагу 9% у квітні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз відомства.

Дані щодо українських біженців збиралися з 20 липня по 4 серпня 2022 року. 93% громадян України, які прибули до Великої Британії та брали участь у попередньому опитуванні у квітні, залишилися, а 7% виїхали з країни.

Частка громадян України, які працюють у Великій Британії, зросла до 42% проти 9% у квітні, а частка тих, хто має британський банківський рахунок, зросла до 93% (у квітні було 43%).

Близько 37% респондентів сказали, що їм достатньо грошей, щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців, тоді як у квітні таку відповідь дали лише 26%.

Водночас майже половина (47%) українських біженців сказали, що поставали перед труднощами в пошуку роботи у Великій Британії. Найпоширенішим було знання англійської мови, яке не відповідає вимогам роботи (58%).

43% біженців із України, які отримали освіту за межами Британії, зазначили, що британські роботодавці загалом не визнавали їхніх документів про освіту.

Також більшість респондентів вказали, що не дуже добре або й зовсім не розуміють, як подати заяву на продовження чи зміну візи (69%) та на які державні пільги вони можуть мати право (58%).

У Бюро національної статистики наголошують, що представлені ними статистичні дані є експериментальними, тому слід бути обережним у їхній інтерпретації.

Станом на початок серпня у Великій Британії проживали близько 104 тисяч українських біженців.