Норвегія приєдналась до сьомого пакету санкції ЄС проти Росії

Влада Норвегії імплементувала до національного законодавства санкційні заходи, раніше затверджені Євросоюзом (ЄС) у рамках сьомого пакету санкцій.

Як повідомляється на сайті МЗС Норвегії, ці зміни до законодавства країни набувають чинності із сьогоднішнього дня.

"Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб накласти санкції на Росію, щоб чинити тиск на російський уряд і включених до списку членів російської еліти. Ці санкції є необхідною відповіддю на брутальний і неспровокований напад Росії на Україну", - заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт.

Як повідомлялося, у липні країни-члени Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти РФ, який включає заборону на імпорт російського золота та заморожування активів "Сбєрбанку".

Крім того, новий пакет посилює експортний контроль над товарами подвійного використання та передовими технологіями, які можуть сприяти військовому та технологічному вдосконаленню РФ або розвитку її оборонного сектору.

Водночас Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши проведення операцій, пов'язаних з експортом сільськогосподарської продукції та нафти з Росії до третіх країн.