ФРС має продовжувати зростання ставки, відновлення цінової стабільності вимагає жорстких дій - Пауелл

Федеральній резервній системі (ФРС) необхідно продовжувати піднімати базову процентну ставку, щоб взяти під контроль інфляцію, заявив голова американського ЦБ Джером Пауелл у ході виступу в Джексон-Хоулі, де проходить щорічний економічний симпозіум, який організує Федеральний резервний банк (ФРБ) Канзас-Сіті.

"Головна мета Федрезерва зараз - повернути інфляцію до цільового показника, що становить 2%", - сказав Пауелл.

"Відновлення цінової стабільності займе деякий час, - зазначив він. - Воно вимагає від Федрезерва рішучого використання всіх інструментів для досягнення сприятливішого балансу попиту та пропозиції в економіці".

Ставка ФРС, за словами Пауелла, має досягти рівня, який обмежує економічну активність, і залишатися на цьому рівні деякий час, щоб темпи зростання споживчих цін сповільнилися.

"Ми цілеспрямовано рухаємо нашу політику до стану, коли вона серйозно обмежуватиме економічну активність", - сказав Пауелл.

На липневому засіданні Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) підняв ставку на 75 базисних пунктів вдруге поспіль до 2,25-2,5%. Пауелл зазначив, що цей той рівень, на якому, за оцінками ФРС, ставка має стабілізуватися у довгостроковій перспективі.

"Однак у нинішніх умовах, коли інфляція в США суттєво вища за 2%, довгостроковий орієнтир нейтральної ставки, це не той рівень, на якому можна зупинитися чи зробити паузу", - сказав він.

Величина підвищення ставки у вересні, за його словами, залежатиме від сукупності статданих та змінних прогнозів.

"Оскільки наша політика стає все жорсткішою, в якийсь момент, ймовірно, буде доцільним уповільнити темпи підвищення ставки", - зазначив Пауелл.

За його словами, стримування інфляції вимагатиме, щоб темпи зростання економічної активності в США були нижчими за довгостроковий тренд протягом тривалого періоду.

"Підвищення ставок, уповільнення економічного зростання та ослаблення ринку праці стримають інфляцію, але також і завдадуть певного болю домогосподарствам і бізнесу. Це сумна ціна зниження інфляції. Однак нездатність відновити цінову стабільність означатиме ще більший біль", - сказав він.

Американські фондові індекси, що вагалися між зростанням і зниженням до виступу Пауелла, перейшли до падіння. За даними на 17:55 EET Dow Jones Industrial втрачає 1,23%, S&P 500 - 1,53%, Nasdaq Composite - 1,9%.