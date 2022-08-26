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АНАЛІТИКА

Із Росії пішов ще один іноземний виробник чаю

 

Німецький холдинг Laurens Spethmann - виробник чаю та цукрозамінників Milford - пішов з Росії, передавши бізнес місцевому топ-менеджменту.

Про це пише РБК із посиланням на дані російського ЄДРЮО.

За даними реєстру, німецька Laurens Spethmann Holding AG&Co. KG вийшла з російського бізнесу у серпні 2022 року: власником 100% дочірнього підприємства холдингу, ТОВ "Мілфорд", став його гендиректор Ілля Блінов.

"Про те, що Laurens Spethmann Holding передала свій російський бізнес-менеджменту, поінформований гендиректор асоціації "Росчайкофе" Рамаз Чантурія.

У головному офісі Laurens Spethmann Holding на питання РБК про вихід з російського бізнесу і про те, чи продовжиться продаж бренду Milford у Росії, не відповіли. Так само вчинили і в московському офісі "Мілфорда", - йдеться у повідомленні.

Компанія Laurens Spethmann Holding працювала в Росії з 1996 року, коли відкрила представництво у Москві. Холдинг, до складу якого входить один з найбільших виробників пакетованого чаю в Європі - Ostfriesische Tee Gesellschaft, виробляє чайні бренди Milford, Messmer, Pages, а також замінники цукрів Milford і Huxol.

За словами Чантурії, пік популярності чайного бренду Milford у Росії припав на початок 2000-х років, але зараз його продажі невеликі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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