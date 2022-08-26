Французька TotalEnergies після критики заявила про продаж частки у спільному з росіянами підприємстві

Французька компанія TotalEnergies, яку критикують за ділові зв'язки з Росією, заявила, що продасть свою частку в "Тернєфтєгаз", спільному підприємстві з російським "Новатек".

Про це йдеться у заяві компанії, пише "Європейська правда".

"26 серпня TotalEnergies і "Новатек" підписали остаточний договір купівлі-продажу 49% акцій TotalEnergies в "Тернєфтєгазі". Закриття очікується у вересні 2022 року за звичайних умов", - йдеться у заяві.

У компанії також нагадали, що 6 липня TotalEnergies оголосила про продаж решти 20% акцій у Хар'ягінському нафтовому проєкті "Зарубіжнєфті". Цю угоду було завершено 3 серпня.

Раніше TotalEnergies стверджувала, що енергопродукти, які вона постачає в Росію, не використовувалися для виробництва палива для реактивних літаків, якими російські війська обстрілюють Україну.

Нагадаємо, французька газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Після цього міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав до розслідування того, чи була причетна TotalEnergies до постачання палива для реактивних літаків російським військовим.