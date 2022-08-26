У Туреччині закликали не боятися дій США через торгівлю з підсанкційними росіянами

Міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті у п'ятницю заявив, що турецький бізнес не повинен остерігатися можливих дій Сполучених Штатів через ведення економічної діяльності з російськими підсанкційними особами.

Як повідомляє "Європейська правда", свою позицію Небаті виклав у Twitter.

"Нема підстав для того, щоб лист, надісланий турецьким бізнес-асоціаціям, викликав занепокоєння в ділових колах. Туреччина - один із найважливіших у світі політичних та економічних центрів сили", - вважає урядовець.

Він додав, що Анкара "налаштована розвивати торговельні та економічні відносини з нашими сусідами в різних сферах, зокрема туризмі, в тих межах, на які не поширюються санкції".

"Усі суб'єкти турецької економіки дотримуються принципів вільної ринкової економіки. Вона намагається мати більшу частку у світовій торгівлі. Уряд Туреччини підтримує діловий світ на цьому шляху", - підсумував очільник турецького Мінфіну.

Кілька днів тому стало відомо, що міністерство фінансів США направило лист до низки бізнес-асоціацій у Туреччині з попередженням про ризик потрапити під санкції у разі співпраці з росіянами, проти яких були накладені обмеження.

Із повномасштабним вторгнення РФ в Україну Туреччина швидко стала притулком для російських грошей, адже утрималася від запровадження санкцій проти Росії в унісон з G7. Топпосадовці США давно приватно висловлювали занепокоєння з цього приводу.

Останнім часом, натомість, адміністрація Байдена стала більш гучно говорити про свої вимоги до турецького уряду дотримуватися санкцій. За даними видання FT, країни Заходу не виключають запровадження каральних заходів проти Туреччини на тлі поглиблення її відносин із Росією.