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Французька TotalEnergies, яка досі працює в РФ, заперечує постачання палива російській армії
15:19 26.08.2022 |
Французька компанія TotalEnergies стверджує, що енергопродукти, які вона постачає в Росію, не використовувалися для виробництва палива для реактивних літаків, якими російські війська обстрілюють Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на поширену в п'ятницю заяву компанії.
У TotalEnergies заявили, що після публікацій у ЗМІ звернулися до російського "Новатеку", з яким володіють спільним підприємством "Тернафтогаз", що постачає газовий конденсат.
"Діапазон продукції, що отримується при переробці на території комплексу в Усть-Лузі, включає авіагас, який експортується тільки за межі Росії і навіть не має сертифікації на продаж усередині країни", - стверджують у "Новатеку".
TotalEnergies на основі відповіді російської компанії заявило, що прагне "покласти край безпідставній суперечності, яка шкодить репутації компанії, та вирішила вжити всіх належних юридичних заходів" з цією метою.
Нагадаємо, раніше французька газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".
За даними видання, авіаційне паливо, доставлене на дві бази ВПС Росії, які, ймовірно, причетні до завдання авіаударів по Україні, було вироблено з газового конденсату, що поставляється "Тернафтогазом", у якому Totalenergies володіє 49%.
Після цього міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав до розслідування того, чи була причетна французька нафтова компанія TotalEnergies до постачання палива для реактивних літаків російським військовим.
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