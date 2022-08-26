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Війська Азербайджану увійшли в Лачин, який 30 років контролювала Вірменія
15:16 26.08.2022 |
Президент Азербайджану Ільхам Алієв у п'ятницю оголосив, що азербайджанські військові зайшли в місто Лачин, яке з 1992 року внаслідок війни в так званому Нагірному Карабаху перебувало на підконтрольній Вірменії території.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Алієв написав у Twitter.
"Сьогодні, 26 серпня, ми, азербайджанці, повернулися в місто Лачин. Азербайджанська армія розмістилася в Лачині. Села Забух і Сус були взяті під контроль. Вітаю всіх людей Лачина і Азербайджану з цією подією", - йдеться в дописі.
Раніше стало відомо, що російські військові передали Азербайджану контроль над населеними пунктами Лачин, Забух і Сус, фактично віддавши Баку контроль над Лачинським коридором - єдиним наземним маршрутом, який поєднує Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською республікою.
Нагадаємо, Лачинський коридор - це єдиний наземний шлях, що з'єднує Вірменію з адміністративним центром невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Степанакертом (Ханкенді). При цьому в самому Лачині з коридором перебували російські військові.
Відповідно до угоди, укладеної між Вірменією та Азербайджаном після війни в Нагірному Карабаху у 2020 році, обидві країни мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору протягом трьох років.
Азербайджан уже здав свій маршрут в експлуатацію і, як наслідок, вимагав від Вірменії зробити те саме, а від Росії - вплинути на Єреван і вивести своїх "миротворців". Зрештою це спричинилося до ескалації в серпні, коли азербайджанські війська закріпили свої позиції.
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