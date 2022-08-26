Росія щодня спалює до $10 млн газу, який мала б постачати Німеччині

На тлі енергетичної кризи в Європі й рекордного зростання цін на газ Росія спалює на заводі "Газпром СПГ Портовая" блакитне паливо, яке мало б постачатися до Німеччини, вартістю десь 10 мільйонів доларів на день.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, таку оцінку наводить аналітична група Rystad Energy.

"Газпром СПГ Портовая" - це розташований на північний захід від Санкт-Петербурга новий завод із прийому скрапленого природного газу. Він розташований біля компресійної станції газогону "Північний потік", яким російський газ транспортується до Німеччини.

Ще в середині літа жителі Фінляндії, які живуть поруч із заводом, помітили спалахи на ньому. Тоді ж дослідники зафіксували значення зростання тепла, яке виділяє споруда - його джерелом, найімовірніше, і є спалювання газу.

Цей процес може здійснюватися на газових станціях із технічних або безпекових причин, але його масштаби на "Газпром СПГ Портовая" спантеличили експертів.

Деякі припускають, що це свідоме рішення: "Газпром" припинив прокачку значної частини газу "Північним потоком", але вважає невигідним закривати завод у Портовій, бо його перезапуск обійдеться дорожче.

Водночас науковці побоюються наслідків такого масштабного спалювання газу для довкілля, адже обсяги вуглецю й тепла, що виділяються, можуть загострити ситуацію із таненням льодового покриву в Арктиці.

Раніше Росія обмежила постачання газу до Німеччини через газопровід "Північний потік", пославшись на відсутність турбіни, задля повернення якої Канада зробила санкційний виняток на прохання Німеччини.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.

Крім того, російський газовий гігант з 31 серпня по 2 вересня повністю зупинить постачання газу по "Північному потоку" до Європи для "проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт".