Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попри санкції Росія заробляє понад $1 млрд на місяць, торгуючи зі США – АР

 

Росія продовжує постачати у Сполучені Штати товари вартістю в понад мільярд доларів на місяць - попри накладені на РФ санкції через повномасштабне вторгнення в Україну торгівля окремими товарами продовжується.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі АР.

За підрахунками агенції, з кінця лютого з Росії до США надійшли понад 3600 партій дерева, металів, ґуми та інших товарів - це майже удвічі менше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2021 року (близько 6000 поставок).

Серед найбільших товарних позицій у російському імпорті США - дерево (1294 партій), метали (909 партій), продовольство (341), нафта і газ (209), ґума (179), добрива (102), запчастини (67) й радіоактивні матеріали та амуніція (по 47).

 

Як пояснює глава Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Браян, повністю заблокувати торгівлю з Росією неможливо, оскільки це може негативно вплинути на світову торгівлю; крім того, в деяких випадках такі санкції більше б шкодили США, аніж Росії.

Ще одна з причин, яку вказує АР, - суперечність із санкціями Британії та ЄС, унаслідок чого виникає плутанина, оскільки вони і США публікують окремі санкційні списки. Як наслідок, принаймні одна російська компанія, яка постачає метал російській оборонній промисловості, досі торгує з американськими і європейськими фірмами.

Деякі російські товари адміністрація Джо Байдена не лише не планує забороняти, а й заохочує купувати - йдеться передусім про хімічні добрива, яких з початку вторгнення РФ в Україну прибуло понад 100 партій. Енергоресурси з Росії до США досі постачаються через те, що деяким компаніям дозволили завершити чинні контракти, перш ніж відмовлятися від російських енергоносіїв.

У деяких випадках митним органам США важко встановити країну походження товару: приміром, американські компанії продовжують імпортувати нафту з Казахстану через російські порти, навіть якщо вона змішана з російською. Водночас багато американських компаній, зазначає АР, вирішують відмовлятися від російських товарів.

Агенція зазначає, що власне двостороння торгівля США і Росії ніколи не була великою, тому більший вплив мають експортні заборони Штатів, передусім технологічні, а також заморожування активів російського Центробанку на Заході.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4808
  0,1755
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 08:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1233  0,31 0,78 40,6517  0,06 0,15
EUR 40,0958  0,30 0,74 40,8517  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,03 0,08 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес