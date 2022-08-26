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АНАЛІТИКА

Путін не відмовився від плану захопити Україну, але хоче «перечекати», - Пентагон

 

У Сполучених Штатах переконані, що незважаючи на повний провал у війні, президент РФ Володимир Путін не відмовився від плану захоплення більшої частини України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля під час брифінгу.

За словами представника Пентагону, російський диктатор також продовжує переслідувати мету зміни влади у Києві.

"Зараз стратегія Путіна полягає в тому, щоб перечекати українців. Тобто посилити наступ, коли люди будуть виснажені від війни", - сказав Каль.

Заступник глави Міноборони США додав, що стосується Європи, то Путін чекає, коли там втомляться від високих цін на енергоносії.

Нагадаємо, раніше було розкрито зміст нового пакету військової допомоги Україні на рекордні майже 3 млрд доларів.

Як вважають у Пентагоні, завдяки військовим поставкам Україна протягом декількох років поступово перейде на озброєння НАТО.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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