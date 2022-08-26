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АНАЛІТИКА

Указ про збільшення армії РФ вказує на те, що Путін намагається уникнути загальної мобілізації, - ISW

 

Президент Росії Володимир Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації. На це вказує підписаний диктатором указ про збільшення армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін рішуче налаштований уникнути повної мобілізації", - зазначили аналітики.

Водночас в ISW упевнені, що Кремль навряд чи сформує достатні сили для досягнення кінцевої чисельності понад 1 150 000 солдатів, як це передбачено указом.

Проте, на думку експертів, РФ може використати осінній призов у жовтні 2022 року (зокрема на окупованих територіях України), аби залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втратам.

"Збільшення бойової потуги Росії у всякому разі буде не дуже великим", - додають в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України відреагували на указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення армії держави-агресора. Порадили закупити більше мішків для трупів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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