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Кіпр може передати Україні свої системи ППО, - Forbes
23:09 25.08.2022 |
США планує переконати Кіпр віддати свої старі системи ППО українській армії, після купівлі "Залізного купола" в Ізраїля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Зараз структура протиповітряної оборони Кіпру складається з систем 9К330 "Тор" малої дальності та 9К37 "Бук" середньої дальності дії.
На заміну цих систем Нікосія планує придбати систему ППО "Залізний купол" в Ізраїля. Для цього США мають схвалити це рішення, оскільки понад 35 років тому ввели ембарго на продаж зброї Кіпру.
У разі зняття такого ембарго, Кіпр надалі зможе замовляти у США інші системи, які потрібні для оборони країни. Тому країна зможе отримати велику вигоду, якщо передасть свої системи ППО Україні.
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