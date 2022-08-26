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Санкції майже зупинили морський експорт російського вугілля, - Bloomberg
22:53 25.08.2022 |
Європейські санкції проти Росії практично зупинили морський експорт вугілля з цієї країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання з посиланням на джерела пише, що найбільша в Росії компанія з видобутку енергетичного вугілля АТ "Суек" з середини серпня не може відвантажувати продукцію. Крім того, на ринку страхування і перестрахування домінують компанії з ЄС, Великобританії та Швейцарії, а введені санкції ускладнюють пошук страховиків для судновласників.
Зазначимо, ембарго на імпорт російського вугілля до Євросоюзу набуло чинності 10 серпня 2022 року. При цьому санкції також забороняють європейським операторам фінансувати і страхувати поставки.
Однак задовго до того, як ембарго вступило в силу, російські вугільники почали перенаправляти експорт в Азію. Росія входить до топ-3 найбільших експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. Вугільна промисловість становить близько 1% російської економіки.
Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що Китай закупив рекордний обсяг російського вугілля з великими знижками після того, європейське ембарго вступило в силу.
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