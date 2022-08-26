РФ передає Азербайджану контроль над коридором, який сполучає Вірменію і невизнаний Карабах

Російські військові в середу почали демонтаж блокпостів, встановлених уздовж так званого Лачинського коридору - він з'єднує Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською республікою, яка є окупованою територією Азербайджану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське агентство АРА.

У середу розпочався демонтаж постів, встановлених на в'їзді до Лачинського коридору та вздовж дороги з боку Губадлинського району, контрольно-пропускних пунктів, споруд, в яких проживають російські військовослужбовці.

Водночас військові РФ, які в регіоні мають офіційний статус миротворців, тимчасово продовжать службу на новому коридорі, прокладеному Азербайджаном відповідно до угоди з Вірменією після шеститижневої війни 2020 року.

Азербайджанські чиновники стверджують, що проїзд цим коридором стане доступним у найближчий тиждень.





У четвер вірменське населення почало виїжджати з міста Лачин і сіл Забух і Сус, розташованих уздовж Лачинського коридору.

Нагадаємо, Лачинський коридор - це єдиний наземний шлях, що з'єднує Вірменію з адміністративним центром невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Степанакертом (Ханкенді). При цьому сам Лачин із коридором контролювали російські військові.

Відповідно до угоди, укладеної між Вірменією та Азербайджаном після війни в Нагірному Карабаху у 2020 році, обидві країни мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору протягом трьох років.

Азербайджан уже здав свій маршрут в експлуатацію і, як наслідок, вимагав від Вірменії зробити те саме, а від Росії - вплинути на Єреван і вивести своїх "миротворців". Зрештою це спричинилося до ескалації в серпні, коли азербайджанські війська закріпили свої позиції.