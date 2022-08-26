Канада перекидає транспортні літаки до Британії для доставки військової допомоги Україні

Авіаційний загін канадських військ на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, передислокується до Великої Британії для підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBC News.

Міністерство національної оборони Канади назвало передислокацію двох транспортних літаків C-130J і пов'язаного з ними екіпажу наземної підтримки необхідним у світлі поточних зусиль щодо постачання Україні зброї та боєприпасів.

Штаб аеротранспортного загону протягом кількох років базується у Кувейті під час операції Impact.

"Ми консолідували в Шотландії наш тактичний авіаційний загін C-130, щоб мати можливість надавати таку підтримку Україні в Європі і епізодично надавати підтримку на Близькому Сході, а також епізодично надавати підтримку в Африці", - сказав командувач штабу оборони Канади Вейн Ейр.

Військові транспортні літаки Канади - як C-130J, так і більші C-17s Globemasters - працюють понаднормово після того, як Росія здійснила вторгнення в Україну в лютому. Вони переправляли гуманітарну допомогу, військову техніку та боєприпаси до пунктів у Східній Європі, звідки їх можна було відправити через кордон в Україну.

Нагадаємо, раніше Канада також приєдналася до програми навчання українських військових у Британії.

Програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем'єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.