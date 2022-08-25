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АНАЛІТИКА

Citigroup припиняє обслуговувати комерційні банки та картки приватних клієнтів у Росії

 

Американський інвестбанк Citigroup оголосив про скорочення своїх операцій і ризиків у Росії та згорне обслуговування приватних клієнтів і місцевих комерційних банків. Про це йдеться у заяві банку.

Зокрема, Citi припинить обслуговувати депозити, інвестиції, кредити й банківські картки.

Citi оголосив про свій план виходу зі споживчого банкінгу в Росії у квітні 2021 року в рамках глобального стратегічного оновлення по виходу з клієнтських франшиз на 14 ринках Азії, Європи, Близького Сходу й Африки, а також у Мексиці. У березні 2022 Citi розширив масштаби запланованого виходу з Росії, включивши до нього місцевий комерційний банкінг.

Дії зі згортання споживчого й комерційного банківського обслуговування у РФ почнуться цього кварталу. Очікується, що скорочення торкнеться приблизно 2300 працівників і 15 філій.

"Сьогоднішнє рішення є частиною наших постійних зусиль щодо скорочення нашої діяльності в Росії. Це узгоджується з іншими діями, включно з обмеженням пропозиції наших послуг, скороченням наших ризиків і відмовою від залучення нових клієнтів і бізнесу", - прокоментував генеральний директор Citi з питань Європи, Близького Сходу й Африки Девід Лівінгстон.

На кінець другого кварталу 2022 року частка Citi в Росії становила $8,4 млрд в порівнянні з $9,8 млрд на кінець 2021 року, з яких приблизно $1 млрд припадає на споживчий і місцевий комерційний банківський бізнес у Росії.

Citi прогнозує витрати приблизно $170 млн протягом наступних 18 місяців через вихід із комерційного й споживчого банківського ринку РФ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, Citi
 

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