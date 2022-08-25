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АНАЛІТИКА

Японські Mitsubishi і Mitsui вирішили зберегти частки у російському проєкті «Сахалін-2»

 

Японські корпорації Mitsubishi і Mitsui, які мали частки в колишній компанії-операторі російського нафтогазового проєкту з виробництва зрідженого газу "Сахалін-2", вирішили зберегти участь і в новій - ТОВ "Сахалінська енергія".

Про це заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, передає NHK.

"Mitsui & Co та Mitsubishi Corporation офіційно погодилися взяти участь у новій компанії. Після цього російський уряд вирішить, чи схвалювати участь, чи ні. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією і вживемо всіх можливих заходів для забезпечення стабільного постачання ЗПГ", - заявив Мацуно.

Перед цим Nikkei з посиланням на джерела повідомило, що Mitsubishi вирішила зберегти свою частку у проєкті з видобутку ЗПГ "Сахалін-2".

Повідомлялось, що Mitsubishi збирається повідомити про це нового російського оператора до кінця серпня. Компанія Mitsui, яка володіє часткою у проекті, як написала газета, також має намір залишитися у проєкті.

Як пише Nikkei, Росія має ухвалити рішення про збереження часток Mitsubishi і Mitsui в новому операторі протягом трьох днів після отримання повідомлення. При цьому газета зазначає, що досі невідомо, чи російська сторона погодиться зберегти їх частки в "Сахаліні-2".

Пізніше Reuters із посиланням на представника Mitsubishi повідомив, що компанія надішле необхідні документи до 4 вересня.
За матеріалами: Економічна правда
 

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