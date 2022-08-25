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АНАЛІТИКА

Посунула Росію: Норвегія посіла перше місце серед постачальників газу до ЄС

 

Норвегія взяла на себе лідерство у постачанні природного газу до Європи, посунувши Росію, яка скорочує поставки до країн ЄС.

Про це пише Business Insider з посиланям на Reuters.

Міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд заявив, що його країна планує зберегти видобуток природного газу на нинішньому високому рівні, поки Європа бореться з кризою виробництва електроенергії, яка може підірвати її промисловість.

"Я очікую, що ми зможемо підтримувати рівень виробництва, який ми маємо зараз, до 2030 року", - додав Асланд.

Офіційні прогнози свідчать про те, що Норвегія має намір збільшити видобуток природного газу на 8% порівняно з 2021 роком. І відповідно побити рекорд п'ятирічної давності.

Країна випередила Росію після того, як Москва скоротила експорт газу, щоб відповісти на західні санкції. Обмеження поставок "Газпрома" призвело до різкого зростання цін на природний газ у Європі, а еталонні ф'ючерси на газ TTF у Нідерландах підскочили на 220% з початку червня.

Також видання зазначає, що хоча Норвегія має намір підтримувати високий рівень видобутку газу, вона не планує знижувати ціни, щоб зробити європейську енергію доступнішою.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Норвегія
 

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