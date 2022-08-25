Фінансові новини
- |
- 25.08.22
- |
- 17:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США мають намір притягнути Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну
16:37 25.08.2022 |
Сполучені Штати притягатимуть білоруського диктатора Олександра Лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Білорусі.
У зверненні до Дня Незалежності України американські дипломати заявили, що зосередженість режиму Лукашенка виключно на збереженні влади підірвала суверенітет Білорусі і поставила територію країни, її повітряний простір та інфраструктуру на службу військовим потребам Росії.
Відомство підкреслило, що участь режиму Лукашенка у війні Росії проти України суперечить волі народу Білорусі.
"З 24 лютого білоруські демократичні сили ясно дали зрозуміти, що народ проти вторгнення Росії в Україну, проти підтримки режиму Лукашенка в цій війні, проти спроб образити суверенітет і незалежність обох країн", - йдеться в заяві.
У посольстві додали, що білоруські добровольці б'ються разом з українськими військами, захищаючи територію України.
"Білоруси вживають заходів щодо недопущення перекидання російських боєприпасів і військової техніки через територію Білорусі в Україну", - йдеться в заяві.
Дипломати підкреслили, що США продовжать притягати режим Лукашенка до відповідальності за порушення прав людини і політичні переслідування опозиції, а також за його підтримку війни РФ проти України.
Нагадавши, раніше в Страткомі заявили, що концентрація ракет для з-300 відбувається у Зябрівці (Білорусь) за 22 кілометри від кордону з Україною.
Крім того, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Білорусь не вторгатиметься на територію України.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
|Можливий удар по Печерських пагорбах: Чи ризикне путін остаточно закопати росію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Японські Mitsubishi і Mitsui вирішили зберегти частки у російському проєкті «Сахалін-2»
|Посунула Росію: Норвегія посіла перше місце серед постачальників газу до ЄС
|Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто
|США мають намір притягнути Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну
|Экспорт российского угля по морю остановился из-за санкций ЕС – Bloomberg
|Франція заповнила газові сховища більш ніж на 90%
Бізнес
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP
|Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію
|Рейтинг найбільших ІТ-компаній України — оновлення складу «великої п’ятірки» та падіння загальної кількості спеціалістів нижче 100 тис.
|Найбільша авіакомпанія світу замовила 20 надзвукових лайнерів Overture
|Mazda 3 та CX-30 перейдуть на гібридні двигуни
|Європейська космічна агенція розглядає ракети SpaceX як заміну російським «Союзам»