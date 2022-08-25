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Экспорт российского угля по морю остановился из-за санкций ЕС – Bloomberg
13:58 25.08.2022 |
Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за действия запрета Евросоюза на покупку и транспортировку российского угля в любую точку мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
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По данным источников издания, крупнейшая в России компания по добыче угля СУЭК не может отгружать топливо с середины августа.
Это связано с тем, что на рынке страхования грузов доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, что затрудняет поиск страховых компаний для судовладельцев.
Вступившие в силу 10 августа санкции Европейского Союза против российского угля и некоторых видов удобрений распространяются не только на его приобретение, но и на транспортировку в любую точку мира.
Россия начала перенаправлять поставки угля в Азию задолго до вступления запрета ЕС в силу, но сейчас судовладельцы, которые, как правило, перестраховывают свои риски с более крупными поставщиками, больше не могут покрывать такой экспорт.
Собеседники агентства рассказали, что российские экспортеры угля рассматривают другие варианты, но они будут дорогостоящими и потребуют времени для реализации. По их словам, это приведет к еще большему росту цен.
Поскольку Россия перенаправила свой уголь в Азию, включая Индию, экспортеры, такие как Австралия, заменили объемы в Европе. Это привело к росту цен, которые за последний год уже выросли в 10 раз.
Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. Угольная промышленность составляет лишь около 1% российской экономики.
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