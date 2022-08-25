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Франція заповнила газові сховища більш ніж на 90%
11:40 25.08.2022 |
Франція заповнила свої газові сховища на понад 90% та має гарні шанси виконати урядову ціль щодо 100% заповненості до листопада.
Про це повідомляє Le Figaro за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), пише "Європейська правда".
Заповненість сховищ на 25 серпня досягла 90,06%. В одного з операторів французької газотранспортної системи це понад 91%, в іншого - майже 90%.
Міністерка екологічного переходу Аньєс Паньє-Рюнаше раніше зазначила, що уряд ставить за мету заповнити сховища на 100% до 1 листопада, тоді як зазвичай на цю дату заповнення становило близько 85%.
Франція у більш вигідному становищі, ніж деякі інші європейські країни, оскільки може розраховувати також на свої АЕС та новий метановий термінал.
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