Франція заповнила газові сховища більш ніж на 90%

Франція заповнила свої газові сховища на понад 90% та має гарні шанси виконати урядову ціль щодо 100% заповненості до листопада.

Про це повідомляє Le Figaro за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), пише "Європейська правда".

Заповненість сховищ на 25 серпня досягла 90,06%. В одного з операторів французької газотранспортної системи це понад 91%, в іншого - майже 90%.

Міністерка екологічного переходу Аньєс Паньє-Рюнаше раніше зазначила, що уряд ставить за мету заповнити сховища на 100% до 1 листопада, тоді як зазвичай на цю дату заповнення становило близько 85%.

Франція у більш вигідному становищі, ніж деякі інші європейські країни, оскільки може розраховувати також на свої АЕС та новий метановий термінал.