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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Байден оголосив про списання студентських кредитів для 43 млн американців
11:22 25.08.2022 |
Президент США Джо Байден у середу, 24 серпня, оголосив про списання $10 000 студентських боргів для громадян, які отримують менше ніж $125 000 на рік. Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Тим, хто отримував федеральні гранти для відвідування коледжу (тобто найбіднішим випускникам), сума списання сягатиме $20 000.
Рішення Байдена торкнеться 43 млн американців, причому майже половина з них завдяки списанню позбудеться студентських боргів повністю.
Списання відбулося за кілька днів до граничного терміну 31 серпня, коли обслуговування цих боргів мало відновитися (їх кілька разів призупиняли через пандемію COVID-19).
Байден також оголосив, що уряд обмежує щомісячні виплати за студентськими кредитами у розмірі 5% від доходу - це половина від нинішнього рівня.
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