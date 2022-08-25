Байден оголосив про списання студентських кредитів для 43 млн американців

Президент США Джо Байден у середу, 24 серпня, оголосив про списання $10 000 студентських боргів для громадян, які отримують менше ніж $125 000 на рік. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Тим, хто отримував федеральні гранти для відвідування коледжу (тобто найбіднішим випускникам), сума списання сягатиме $20 000.

Рішення Байдена торкнеться 43 млн американців, причому майже половина з них завдяки списанню позбудеться студентських боргів повністю.

Списання відбулося за кілька днів до граничного терміну 31 серпня, коли обслуговування цих боргів мало відновитися (їх кілька разів призупиняли через пандемію COVID-19).

Байден також оголосив, що уряд обмежує щомісячні виплати за студентськими кредитами у розмірі 5% від доходу - це половина від нинішнього рівня.