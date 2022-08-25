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Експорт нафти зі США зріс до максимуму з 90-х
08:41 25.08.2022 |
США проекспортували найбільше сирої нафти та нафтопродуктів за три десятиліття, оскільки економіки, які страждають від нестачі енергоносіїв, перенаправляють потоки на Штати.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на урядові дані.
Так, понад 11 мільйонів барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема, дизельного палива, експортувалося з портів США минулого тижня. Це найбільший показник з лютого 1991 року, відколи триває фіксація даних.
Зростання в енергетичному експорті передусім зумовлене нарощенням поставок дизельного пального (+20%). Закордонні продажі сирої нафти перевищили 4 мільйони барелів на добу другий тиждень поспіль - вперше після того, як наприкінці 2015 року законодавці скасували десятирічну заборону на експорт.
Європа та Азія наразі борються з одними з найгірших енергетичних криз в історії, і незабаром поставки нафти можуть скоротитися ще більше. Раніше міністр нафти Саудівської Аравії заявив, що альянс ОПЕК+ розгляне можливість скорочення видобутку, щоб усунути дислокацію між ф'ючерсною торгівлею та основними силами попиту та пропозиції.
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