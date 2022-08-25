Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт нафти зі США зріс до максимуму з 90-х

 

США проекспортували найбільше сирої нафти та нафтопродуктів за три десятиліття, оскільки економіки, які страждають від нестачі енергоносіїв, перенаправляють потоки на Штати.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на урядові дані.

Так, понад 11 мільйонів барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема, дизельного палива, експортувалося з портів США минулого тижня. Це найбільший показник з лютого 1991 року, відколи триває фіксація даних.

Зростання в енергетичному експорті передусім зумовлене нарощенням поставок дизельного пального (+20%). Закордонні продажі сирої нафти перевищили 4 мільйони барелів на добу другий тиждень поспіль - вперше після того, як наприкінці 2015 року законодавці скасували десятирічну заборону на експорт.

Європа та Азія наразі борються з одними з найгірших енергетичних криз в історії, і незабаром поставки нафти можуть скоротитися ще більше. Раніше міністр нафти Саудівської Аравії заявив, що альянс ОПЕК+ розгляне можливість скорочення видобутку, щоб усунути дислокацію між ф'ючерсною торгівлею та основними силами попиту та пропозиції.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3053
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7740  0,10 0,24 40,6308  0,13 0,33
EUR 39,7708  0,10 0,25 40,8520  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес