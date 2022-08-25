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Джеймі Даймон
У Китаї до 2030 року відмовляться від продажу авто з бензиновими та дизельними двигунами
22:11 24.08.2022 |
Влада південної китайської провінції Хайнань має намір до 2030 року повністю заборонити продаж автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами. Уряд планує продовжити податкову політику щодо купівлі транспорту на альтернативних джерелах енергії.
Згідно з планом, до 2025 року поставлено завдання перевести всі державні та комерційні служби Хайнаня на автомобілі, які використовують «чисті джерела» енергії, а до 2030 року повністю заборонити їх.
Хайнань також продовжить реалізацію пільгової податкової політики щодо купівлі автомобілів на альтернативних джерелах енергії, до яких у Китаї відносять не лише електромобілі, а й авто на водневих паливних елементах, а також із гібридними двигунами.
Хайнань - перша провінція Китаю, яка оголосила про плани до 2030 року повністю припинити продаж на острові автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами з метою боротьби із забрудненням навколишнього середовища та захисту місцевої екології.
Прийнятий план є частиною зусиль Китаю щодо досягнення мети скорочення викидів в атмосферу та вуглецевої нейтральності.
КНР оголосила, що досягне піку викидів вуглекислого газу до 2030 року, а вуглецевої нейтральності - до 2060 року.
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