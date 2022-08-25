Трасс заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що в разі обрання на посаду глави британського уряду буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме "глобальне знищення".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yahoo News.

Відповідаючи в середу ввечері під час дебатів на питання ведучого про можливість застосування ядерної зброї, організованих Times Radio, Трасс без емоцій відповіла: "Я вважаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра, і я готова це зробити".

На уточнювальне питання, як таке рішення змусить Трасс почуватися, вона сказала: "Я готова це зробити", викликавши овації присутніх.

Велика Британія є ядерною державою з 1952 року та є однією з п'яти офіційно визнаних ядерних держав згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Наразі вона має 225 ядерних боєголовок і здійснює постійну програму стримування на морі.

Загроза глобальної ядерної війни зросла після спроби президента РФ Владіміра Путіна вторгнутися в Україну в лютому, що посилило напруженість між сусідніми державами-членами НАТО. Зокрема Росія була переведена в стан ядерної готовності.