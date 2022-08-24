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РФ пропонує країнам Азії довгострокові нафтові контракти з великими знижками – Bloomberg
18:29 24.08.2022 |
РФ звернулась до кількох азіатських країн, щоб обговорити можливі довгострокові нафтові контракти з великими знижками, оскільки офіційні особи США продовжують просувати план, який обмежує ціни на нафту.
Про це пише Bloomberg із посиланням на західного чиновника.
За словами співрозмовника видання, ведуться попередні розмови про те, щоб запропонувати деяким азіатським покупцям знижки до 30%.
"Цей план дозволить третім сторонам легко купувати російську сиру нафту за низькою ціною, встановленою західними країнами", - пише агентство.
Росія також може намагатися знайти покупців на заміну нафти, яку вона зараз продає в Європу.
Міністр туризму Індонезії Сандіага Уно заявив, що Росія запропонувала їй продавати нафту "за ціною, яка на 30% нижча, ніж ціна міжнародного ринку".
Він додав, що президент країни Джоко Відодо розглядав цю пропозицію, "але виникла розбіжність. Є побоювання, що ми постраждаємо від ембарго США".
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