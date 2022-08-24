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Європі можуть загрожувати ще три місяці посухи
17:33 24.08.2022 |
Частини Європейського Союзу можуть зіткнутися ще з трьома місяцями більш теплих і сухих погодних умов.
Про це йдеться у звіті програми ЄС "Коперник" за серпень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
"У найближчі місяці до листопада 2022 року в західному європейсько-середземноморському регіоні, ймовірно, будуть тепліші та сухіші, ніж зазвичай умови". Зокрема, йдеться про Іспанію та Португалію.
Майже половина з 27 країн ЄС має попередження про посуху, а умови погіршуються в Бельгії, Франції, Німеччині, Угорщині, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Румунії та Іспанії. У звіті також відзначається зростання небезпеки посухи за межами ЄС, у Великій Британії, Сербії, Україні та Молдові.
У звіті йдеться, що нестача дощів і низка спекотних хвиль з травня призвели до посушливих умов і зниження рівня річок. Це, у свою чергу, вдарило по енергетичному сектору, позбавивши гідроелектростанції та інші електростанції їх основного джерела енергії та охолоджуючої рідини.
Нестача води та тепловий стрес також знижують урожайність європейських культур, причому найбільше постраждали кукурудза, соя та соняшник. Опади, що нещодавно випали в серпні, допомогли деяким регіонам, але посіви в інших областях постраждали від гроз.
Звіт з'явився на тлі повідомлень про те, що нинішня посуха може стати найгіршою на континенті за останні 500 років. Протягом майже двох місяців реєструвалися незначні опади, але Європа у цьому відношенні не одна. Умови посухи також спостерігаються у Східній Африці, на заході США та на півночі Мексики.
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