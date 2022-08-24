Єврокомісія запровадить обмеження на рибальство в Балтійському морі

Європейська комісія затвердила пропозиції щодо обмежень на рибний промисел у Балтійському морі у 2023 році, висловивши занепокоєння щодо скорочення популяції риб.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi, повідомили у представництві Єврокомісії у Латвії.

На основі цих пропозицій країни Євросоюзу встановлять максимальні обсяги лову найбільш комерційно важливих видів риб. Комісія пропонує скоротити рибний промисел у чотирьох групах запасів риб, щоб дати можливість відновитися.

У той же час Єврокомісія пропонує збільшити лов салаки та камбали в центральній частині Балтійського моря, а промисел лосося, тріски у західній та східній частині моря та вилов салаки у західній частині зберегти на поточному рівні.

Єврокомісар із навколишнього середовища Віргініюс Синкявічюс заявив, що все ще стурбований поганим станом Балтійського моря. Незважаючи на деякі поліпшення, продовжується евтрофікація, і зусилля щодо вирішення цієї проблеми недостатні. "Ми повинні взяти на себе відповідальність і діяти разом. Тільки так ми можемо зробити наші рибні запаси знову здоровими, щоб вони знову стали надійним джерелом засобів для існування для місцевих рибалок. Сьогоднішня пропозиція спрямована на досягнення цієї мети", - сказав комісар.

Як зазначили в представництві Єврокомісії в Латвії, зусилля щодо відновлення рибних запасів у Балтійському морі робляться останні десять років, проте промислові запаси тріски, салаки та лосося, як і раніше, зазнають серйозного екологічного навантаження, викликаного зникненням довкілля цих риб.